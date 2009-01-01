朗姿CIO田均轮：不要走得太远，回归产品初心才能触动消费者

2012年进入郎姿，田均轮从最开始的供应链应用管理，到信息化架构的规划和建设，经过4年时间的“折腾”，他所接管的信息部和电子商务部，始终有意识地通过多维度营销数据的获取和分析，推进企业的数字化。从这方面来说，田均轮也表示，朗姿算是走得比较快的。

ZD至顶网CIO与应用频道（文/高玉娴）：常常因为家、学习、工作在天南海北完全不同的三个城市，不得不跟不同的人解释着其中的各种缘由，也常常被不解地打上“爱折腾”的标签。尤其是在这样雾锁京城的天气里。

即便如此，在北京这座承载着千万人梦想的城市，最不缺的仍是“爱折腾”的人，我的这位老乡田均轮（朗姿股份有限公司信息部总监/电子商务部总经理田均轮）便是这千万身影中的一人。从山清水秀的福建，到天府之国成都，再到自强不“吸”的帝都。我问他，是否也是个不安分的人；他说，不是不安分，是喜欢折腾事情，没事做真的难受极了！

朗姿股份有限公司信息部总监/电子商务部总经理田均轮

于是，2012年进入郎姿，从最开始的供应链应用管理，到整个信息化架构的规划和建设，经过4年时间的“折腾”，他所接管的信息部和电子商务部，始终有意识地通过多维度营销数据的获取和分析，推进企业的数字化。从这方面来说，田均轮也表示，朗姿算是走得比较快的。

突破供应链难题关键还在于数字化

当然，他也非常清楚服装零售企业目前所面临的难题。当生产从库存式转变为顾客导向型，80、90后消费者的个性化需求，必然要求企业在产品设计过程中结合更多元化的时尚元素，这对于企业工艺设计、市场需求响应速度的要求也大大提高，所对应的就是一套更加敏捷的供应链管理体系。

而对于朗姿这样一个多品牌运营，并且定位于高端精品女装的企业来说，很多面料都依赖于进口，工艺又特别复杂，现在最大的难点就在于供应链的整合。当然，据田均轮介绍，近两年来，朗姿也逐步在调整自己的战略，重新梳理企业内部的流程，希望能够很好地对供应链进行整合，实现供应链的规模化。

“我们也一直在尝试玩一些新花样，比如说部署自己的私有云。我认为这些新兴的技术应用，最根本的还是要回到企业本身的运营体系中去，从业务角度出发去考虑整体的部署。比如在商品销售过程中通过物联网手段获取顾客的反馈信息，通过云的方式快速传回后端，并进行及时的分析，我们就可以对产品进行重新的调整和定位。”田均轮表示，“要实现敏捷供应链最关键的还是数字化，但是，如何真正让数字化为企业运营服务，这仍然是个很大的一个课题，需要每个企业不停地尝试和摸索。”

从商品、消费者两端实现数字化

目前来看，零售终端的数字化，线上仍然比线下更为容易一些，因为通过互联网，消费者的浏览轨迹更易于获取，但在线下，顾客的浏览记录、行为数据、消费过程等要实现数字化，就需要从业务到软硬件全方位的考虑。

朗姿正准备从商品角度出发，在每一件商品中嵌入RFID，并在试衣镜、试衣间中装置感应器，知道哪些商品更受欢迎、被拿去试衣间多少次、转化率多少，模拟线上的浏览轨迹，从而对商品数据进行获取和分析。

“但是即便这样，我们还是不能知道拿了这件衣服试穿的人是谁，从消费者角度出发，去实现数字化，还是比较难的。现在能够解决这个问题的就是人脸识别技术，但从目前来看技术还不算成熟，加上消费者对于自己隐私的敏感性，成本投入和产出的不确定性，因此要在消费者端实现数字化，至少在近一两年内还是比较难的。”田均轮表示。

其实，归根结底还在于数据，但是服装零售的数据属性非常多，判断标准又非常感性、随机，很难拿一把尺子去衡量。你说的黑不是黑，你说的白是什么白？每个人的标准都不一样。这对于服装零售的数字化也是很大的一个难题。也正因如此，很多企业对此仍然非常谨慎。“大家都在等着观望，看别人做的怎么样。其实，主要还是要看他们‘痛不痛’，如果‘痛’的不行了，就算砸进去是个坑，也会去做。”

线上线上的融合确实是一大趋势

当然，过了“呼风唤雨”的风头，线上零售这两年的增速也有所下降。随着电商流量红利的逐渐消逝、营销渠道的日益多元化，实体门店将迎来"第二春"，但是功能将会从销售转变为更多的服务体验，如何利用数字化手段、通过互联网连接消费者，加强与消费者之间的互动和粘性，提供更丰富、更极致的体验和服务，将会是零售企业未来竞争力的关键。

"实际上，马云所说的‘新零售’并没有大家所认为的那么高大上。现在，不论我们去谈渠道多元化，还是O2O，归根结底谈的还是如何根据自己不同的客户群体，通过线上线下的结合，让他们更快、更容易地拿到企业的商品，获得更好的体验，这是最关键的，未来，线上线上的融合是一大趋势。"田均轮说。

特别是对于朗姿这样的高端女装品牌而言，顾客对于价格的敏感度并不高，因此冷冰冰的线上消费并不会成为主要渠道，线下的服务和体验就显得尤为关键。当然，线上渠道朗姿也并没有放过，譬如通过网上商城延伸销售，对于VIP客户，可以做很多尊崇服务和增值服务，如VIP定制、新品VIP提前预售、VIP尊享款。再譬如，针对三线城市的顾客，朗姿也提供更具性价比、高品质的产品，让利给消费者。

回归产品，个性化定制和柔性供应链将成核心竞争力

无论商业模式、销售渠道如何变化，田均轮仍然认为，最重要的还是要回归初心，而对于零售企业来说，初心就是产品，服务包括了方方面面，速度、效率、品质等等，服务体验终究是外在的辅助，但产品是内在的驱动力，是你触动消费者、连接消费者的核心所在。

谈及未来，田均轮表示，对于高端女装未来最重要的趋势就是个性化定制。虽然目前来看，要实现定制化成本比较高，难度也大。但是他认为，未来高端服装企业一定要做定制，否则肯定会死掉。这要求企业在版形、面料等方面能够有意识地进行数据化的积淀。

“另外，柔性供应链的打造能力也变得尤为重要，未来，企业需要的是更敏捷、快速、灵活的供应链，如果供应链太‘刚’，就会很容易断，产品工艺就没法很好地实现。因此，我想谁在未来先做到了这一点，谁就会跑到前面去。”

“未来也许有这么一套系统，人一站上去，所有人体数据就都有了，后台能迅速根据这些数据打造出完全符合这一体形的衣服出来，那多酷！这个就是未来，所有的零售都应该是围绕消费者体验的。”这是便是他所畅想的未来购物。





