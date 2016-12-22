自主空间（TEMPO平台）V2.0发布

会议简介

自主空间（TEMPO平台）V1.0自2015年发布以来，得到了行业领导、业界专家以及众多合作伙伴的充分肯定和大力支持。通过对近百家企业和千名来自不同领域用户的调研及互动，CSIP 在1.0版本基础上新增了大量虚拟资源，并新开发了“知识库系统”和“解决方案中心”两大功能模块，为有志于安全可靠自主可控事业的用户提供了一个相互交流学习和合作共赢的全新平台。