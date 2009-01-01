IDC：2017年，40%的CIO将失去在企业中的领导地位

到2017年，40%的CIO将因为缺乏战略眼光、可信度、能力和影响力而失去在企业中的领导地位；摆在CIO面前的严峻问题是：要么重新发明IT部门，要么被取代。

到2017年，40%的CIO将因为缺乏战略眼光、可信度、能力和影响力而失去在企业中的领导地位；摆在CIO面前的严峻问题是：要么重新发明IT部门，要么被取代。

如今的企业IT部门正在分化为两大阵营，其中一个阵营成功运营IT技术推动企业新业务模式和企业文化的转型，而另一个阵营则困在技术债的泥沼中，在一成不变的业务流程中循规蹈矩，缺乏对未来的数字洞见。

为了帮助企业的CIO和IT高管们积极应对不断加速的数字化转型挑战，IDC近日发布了未来三年企业IT转型规划需要正视的十大趋势：

●到2019年，40%的IT项目将开发新的数字服务并从数据中获取持续的收入。

●到2018年，65%的IT部门将需要开发新的面向用户和生态的服务来满足业务需求。

●到2017年，40%的CIO将因为缺乏战略眼光、可信度、能力和影响力而失去在企业中的领导地位。

●到2019年，75%的CIO将意识到传统IT的局限性，转而寻求打造以创新循环为基础的新型领导力。

●到2018年，40%的CIO将通过打通业务部门技术团队，IT部门孤岛的方式推动企业数字转型，推动企业在数字转型中的思维、文化和实践变革。

●到2019年,80%的双模式IT部门将产生无法负担的技术债、成本和IT系统复杂性，并最终失去企业的信任。(编者注：IDC与ForrestResearch对双模式IT优劣的看法正好相反)

●到2018年，45%的CIO将把重点从物理转向虚拟，不再关注BPM业务流程管理和优化，而是专注于交付可扩展、可预测和快速的IT服务。

●到2018年,45%的CIO将专注于平台化，通过DevOps来提高开发速度，降低成本并提高企业敏捷性。

●到2019年,随着对敏捷方法和开源社区的拥抱，70%的IT部门将向创业公司环境和文化转变。

●到2017年，80%的CIOs将推动全球化的风险管理体系，包括对安全、合规、业务和灾难威胁的适应和响应能力。

根据IDC的报告，未来三年摆在CIO面前的问题很明确：要么重新发明IT部门，要么被服务商取代，在新的数字经济中，CIO必须在三个维度领导企业数字转型：创新、整合、兼并