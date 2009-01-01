2016年福建两化深度融合与新型CIO创新发展论坛 信息化催生福建“五新”

12月18日到19日，以“两化融合深度行”为主题的“2016年福建两化深度融合与新型CIO创新发展论坛”在盛辉物流集团有限公司举行。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月20日 北京消息：12月18日到19日，以“两化融合深度行”为主题的“2016年福建两化深度融合与新型CIO创新发展论坛”在盛辉物流集团有限公司举行。本次论坛在福建省经济和信息化委员会指导下，由福建信息主管（CIO)网（福州睿信企业管理咨询有限公司）、CIO时代学院与福州大学EDP校友会联合主办，福州睿信企业管理咨询有限公司承办，盛辉物流集团有限公司、转型家协办，ZD至顶网为支持媒体。

福建省经济和信息化委员会副巡视员兰文出席论坛并致辞，江苏省企业信息化协会副秘书长田野、中集青岛冷藏产业基地信息中心主任耿峰、北京殷塞信息技术执行董事朱东、ZD至顶网总经理兼总编高飞、CIO时代学院院长姚乐、转型家联合创始人邓斌、崔牛会联合创始人王甲佳、盛辉物流集团有限公司陈东发、刘伟等领导、专家及企业代表也出席了本次论坛，福州睿信企业管理咨询有限公司副总经理卢凡博士主持本次论坛。

兰文副巡视员在现场发表致词，对2016年福建省两化深度融合与新型CIO创新发展论坛的举办表示祝贺，对福建省信息主管网、CIO时代学院以及福州大学经济与管理学院，这几年一直致力于两化融合工作而付出艰辛的努力及取得的贡献表示感谢！兰文副巡视员指出，两化深度融合CIO的创新、发展正在祖国大地方兴未艾，而且变革非常快。

近几年福建省在两化融合深度推进过程中，对CIO的要求也在不断地认识、推进和提升，这一两年国家在两化融合方面出台了非常多的战略部署，包括刚刚出台的国家信息化发展战略及最近出台的互联网+制造业，去年出台的互联网+以及信息化发展两化深度融合的发展规划、中国制造2025、智能制造发展规划等一系列的文件，都在布置着我们国家的两化深度融合以及信息化发展的战略部署。当前两化融合的特点就是互联网+，新近兴起的创新创业平台就是两化深度融合当前最佳的一个表现形式。而推动两化深度融合，通过信息化的发展，催生福建新产业、新技术、新模式、新平台、新业态，将是福建省未来五年的工作重点。

福建省经济和信息化委员会副巡视员兰文

盛辉物流管理者代表刘伟，代表盛辉集团欢迎莅临本次论坛会议的嘉宾和企业代表，与大家分享了盛辉物流在进行两化融合管理体系贯标中的经历和经验。盛辉集团为了保证两化融合的落地实施，结合公司的“2050”战略目标制定了两化融合管理体系方针，定制了较为健全的目标进度实施方案。通过两化融合体系，更好地利用信息技术的力量，实现工业化的利用，实现有效管控、科学调试、高效运营，推进盛辉信息化建设发展的网格化，从而推进发展战略的达成。

盛辉物流管理者代表刘伟

江苏省企业信息化协会副秘书长田野与大家分享“运营市场化，核心专业化，协会平台化，员工的创客化以及体系的生态化”，阐述江苏省企业信息化协会通过“五化”，如何为江苏贯标企业提供更好、更专业、更人性化的两化融合专业服务，同时认为在两化深度融合的发展和新型CIO制度的探索，需要集思广益，建一个健康的生态化体系平台，让企业和服务机构做好对接，共同帮助企业转型升级、实现价值。

江苏省企业信息化协会副秘书长田野

CIO时代学院院长姚乐首先对CIO领导力进行解读，剖析互联网转型时代中各类CIO的基本特征，阐述CIO在企业应该不仅是首席信息官，而还应是首席创新官和首席连接官，通过开放的互联网平台，连接各种系统数据和资料进行创新。同时认为在这样一个时期，CIO需要不断通过自我修炼来提升自身领导力，而不被边缘化。

转型家联合创始人邓斌与参会代表分享了群体思维的转型五步法，对转型概念进行阐述，认为企业做转型和能转型不是一个概念，转型最终还是要回归到自己核心的资源上来。认为转型不光光是一个思想上的转变，还需要技术的支撑、资金的保障，转型的契机和空间都非常重要。

接着，盛辉物流集团有限公司战略管理本部总监陈东发、福州大学经济与管理学院科学与工程系副主任黄章树、CIO时代学院院长姚乐、北京殷塞信息技术执行董事朱东、中集青岛冷藏产业基地信息中心主任耿峰、ZDNet至顶网总经理兼总编高飞、大华南IT高管共赢圈主席、广州立白集团CIO王永红、江苏省企业信息化协会副秘书长田野围绕“如何利用数据驱动管理创新，提高企业经济效益”展开高峰对话；各位嘉宾在高峰对话中分别阐述了各自观点。福建信息主管（CIO）网总经理谢磊主持本次高峰对话。

下午，首先由北京殷赛信息技术有限公司执行董事朱东老师与现场代表分享干货——《商业智能与决策分析》，通用举例说明和比喻的方式，直观地阐述如何获取有价值的数据以及如何更好地运用大数据进行企业决策。

随后世纪奥通科技联合创始人、CTO郭人和、兮易信息技术营销总监傅盛戎及崔牛会联合创始人王甲佳分别向参会代表介绍各自公司在两化融合及大数据方面的优势。

本次论坛的重头戏——CIO辩论赛，由中集青岛冷藏产业基地信息中心主任耿峰主持，CIO时代学院院长姚乐、北京殷塞信息技术执行董事朱东、福州大学黄章树教授、福州大学经管学院副院长卢长宝教授、崔牛会联合创始人王甲佳担任评委，原盛大CIO、I8小时创始人米丹宁、江苏省企业信息化协会副秘书长田野、兮易信息技术营销总监傅盛戎和泰禾集团信息总监曾永红以及福州睿信企业管理咨询有限公司副总经理卢凡、ZD至顶网总经理高飞、转型家联合创始人邓斌和福建浴百通生物工程有限公司创始人谢长春组成两个辩论小组，辩论双方围绕“传统企业建行业互联网平台行不行？”展开激烈的交辩，台上辩手你来我往，台下参会代表全场气氛高涨，最后是在一片欢笑声中结束。赛后，评委老师对本次辩论赛给予了很高的评价！

福建CIO网CEO谢磊对两化融合管理体系贯标政策与案例进行解读，首先分析了两化现状以及贯标框架和基本步骤，然后从做什么、为什么做、怎么做及带给企业的价值分点深入剖析。最后，他简单介绍了作为两化融合贯标咨询机构——福州睿信企业管理咨询有限公司的贯标资质及成功案例。

本次共有来自省内外的领导、专家及20余家知名企业代表共计90余人参加论坛。论坛通过邀请优秀典型企业高层现身说法，十佳中国优秀CIO案例分享，新一代信息技术创新解决方案介绍，省内有关消费品、物流、电子信息等行业知名企业实地参观交流，国内CIO专家和江苏CIO社团负责人权威解读等方式，为企业决策者、信息化负责人谋划和实施两化融合工作提供专业交流服务平台，对企业在转型期间如何识别打造自身的新型能力，辨别自身的企业优势进行案例分享、政策解读，使参加论坛的企业代表进一步的了解当前国家两化融合发展的趋势，学习如何运用商业智能进行决策分析，通过数据驱动管理创新，提高企业经济效益。