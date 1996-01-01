听“IT老炮”讲那IT的过去和新零售的未来——访佳农投资控股CIO姜磊

前些日子见佳农CIO姜磊，他说，他们那个时代会五笔打字是个很高级的技能，会修电脑就已经是一件非常“牛Bility”的事情。而我说，现在会五笔打字的90后已经不多，但会修电脑仍然是个能让女生秒变“迷妹”的技能。

ZD至顶网CIO与应用频道 （文/高玉娴）： 一路向北，又在青岛回京的车上（好奇怪，为什么要说“又”）。从即墨到青岛站的路上，搭的大梁的车，他说一车仨人都属羊，正好三阳开泰，难怪一路格外地通畅。我天天都在接触的这群人啊，你们总是动不动就大我一轮，常常给我讲我未通人世的时代那些计算机的故事，让我既好奇又惊叹。

前些日子见佳农投资控股（集团）有限公司CIO姜磊（PS.他说文中不要“直呼其名”，只好遵从，以下就用山东兄弟给的爱称“水果姜”），他说他们那个时代好玩的游戏是红警、金庸群侠传，流行的歌曲是林志炫的《单身情歌》，我说我们小时候好玩的游戏是超级玛丽、魂斗罗，流行的歌曲是周杰伦的《七里香》、《发如雪》；他说那时候会五笔打字是个很高级的技能，会修电脑就已经是一件非常“牛Bility”的事情；我说现在会五笔打字的90后已经不多，但会修电脑仍然是个能让女生秒变“迷妹”的技能。

佳农投资控股（集团）有限公司CIO姜磊

那是个会打五笔会修电脑就非常“牛Bility”的时代

1996年或者更早，在那个还使用modem(调制解调器）的时代，“水果姜”就从自学五笔打字开始接触计算机，并且爱上了计算机。当时，在银行系统工作的姐夫给了他一套不是DOS界面的银行终端，他就和初中毕业后就就读中专计算机专业的同学一起想方设法研究把它改成一台有DOS界面的电脑（然而最终没能成功）。

“那个时代五笔打字员是一个专门的岗位，懂这个技能就会有工作机会。还记得学习的时候一直想突破自己的打字速度极限，因为破了记录后可以在打字软件上面输入自己的名字。那会儿我还在上初中，是通过电话线上网，非常怀念‘嘀……吱吱吱……’连接的声音。”他说道。

那真是一个我从未听过的声音，不过五笔打字的培训班在我上初中的时候依然非常流行，我也曾打着练习字根的旗号让家里买了小霸王，结果却用来打魂斗罗（坏笑）。

1998年，PC开始发展起来，“水果姜”已经熟读了《电脑报》、《电脑爱好者》，父母给买了一台586的台式组装电脑，后来发现越来越多的亲戚、朋友都开始买电脑，他也开始借着自己“牛Bility”的技能帮他们组装，顺带赚外快。随着“客户”越来越多，居然还有了一定的订单量。于是，2002年，还在上高中的他就以那台586组装电脑、音箱、电脑桌等资产注册了一家公司，法人是姐夫的哥哥，主要接收电脑组装、维修的订单。“公司成立后我们做过学校微机教学，以及县城如医院、银行系统的耗材等大单位的项目，还包括一些培训。”

只可惜，由于要去上大学，加之市场日渐成熟和饱和，公司竞争力也有所下降，因此经营了几年之后就没有再继续下去。

从法律、市场辗转回到热爱的IT领域

其实他曾一度想过放弃大学继续经营公司，但最终在父亲的坚持下，不但上了大学，还选择了与自己兴趣毫不相关的法律学专业。他说他的智商不适合跟文字语言打交道，我说是因为他把智商都用在了计算机上。然而最终在转专业的时候，他还是没有回到计算机，而是选择了市场营销，因此实习和就业方向也就倾向了会展和销售。

大学毕业之后，“水果姜”进入了佳农集团工作，从2007年到2012年，一直从事外贸销售业务，主要负责大蒜、生姜、苹果、梨等初级农产品的出口。到了2012年，恰逢公司开始做信息化，他终于回到了自己所擅长和热爱的IT领域。并且在2012年完成了佳农公司信息化基础设施的建设；在2013年，实现了公司机房的云化；在2014年，根据集团战略规划制定IT战略规划，建设了人力资源与绩效管理信息系统；在2015年，搭建了数据标准化、流程统一化、管理集中化、财务业务一体化的ERP系统平台，实现了财务集中管控、业务流程整体优化和现代化项目管理；在2016年，推行了移动办公，并且基于SaaS平台提升了工作效率，推动了集团的内控项目，通过流程驱动业务。

对于佳农这样一家传统、民营的“家族企业”而言，可以说每一步都踩在了时代的结点上。他说，明年他要做的主要是三件事情，一是库存数据的可视化，落地采取WMS平台；二是经营数据的可视化，落地采取BI（商业智能）平台；三是移动化，主要是通过现在ERP系统的外围订单实现移动化录入、跟踪对账等。

未来的计划好像都已经了然于胸，这也让他更加地胸有成竹。

新零售就是利用创新的技术实现线上线下的有机结合

但是，对于佳农所处的传统贸易行业来说，它的主要业务还来于水果的批发和配送。“水果姜”也坦言自己面临着一些问题和挑战，譬如生鲜产品的标准化程度较低，行业没有一个统一的标准；譬如供应链条的各个环节还没有效打通，形成合力；再譬如销售的渠道覆盖面较低，效率不高。

然而他没有像很多传统企业面对互联网带来的焦虑一样，“魔化”这样一些问题，而是淡定自若地说出了自己对于解决这些问题的看法，他说：“都在谈扁平化需求，但我们不需要，我们本来的架构就是扁平化的。在推行SaaS应用中，我们就采取了扁平化的项目团队，这大大提高了沟通效率，实施的时间也大大缩短并且项目进度可控。虽然我们是传统企业，但是却没有经过传统办公自动化时代，直接就步入云时代。”

话说回来，针对上面自提的三个问题，他也说了自己的解决办法。一是企业要在产品的标准化方面继续加大投入，特别是国内领先的企业要主动的利用新兴的技术推动实践；二是聚焦供应链的某一个环节进行提高，比如对于佳农来说，先将一个品类做到国内最佳；三是需要有互联网的思维、创新思维和老板思维，利用好移动化的突破口，开拓对于企业的新的销售渠道。但他也强调，企业要切忌误入歧途，商业模式有千万种，只有适合企业现状、能够直接有业务成效的模式才是正确的方向。确立好目标之后，就要聚焦和落地。

说白了，就是要根据公司所处的行业、发展的阶段，结合实际的业务场景来看，找到适合自己所在的行业、所经营的产品、适合企业发展阶段的更高效率的渠道。这个渠道根据产品的性能应该是线上线下的有机结合，利用大数据、云计算、物联网、移动化等技术进行落地，可以是通过线上的一系列策略引流到线下完成交付，也可以是线上和线下渠道多面开花，最终的目的还是提升渠道效率，增加销售，并把客户与企业产品形成一个紧密的结合。

他说，这就是他所理解的“新零售”。

后记:

时光太瘦，指缝太大，时代的更迭变化常令我们感叹时光已逝。然而，即便时过境迁，“水果姜”已经不再是当年执着学五笔、外快修电脑的姜磊，但是对电子产品的热爱却一如既往。离开山东独身在上海，闲暇的时间他最喜欢逛的就是各种电子产品体验店，苏宁、苹果、华为……一逛一呆就是半天。来京约见面的那天，路过中关村，他说，这是他以前来到北京一定要去的地方，要是放在几年前他早就下车了，即便约的是美女也会爽约（真真切切一个大写的IT直男）。中关村的确是一代人的情怀，是小时候写在教科书里的“中国硅谷”，而今，它离我这么近，却早已经渐行渐远。