 赴8年之约，2016年山东CIO年会圆满落幕

12月3日，2016年山东CIO年会在青岛海泉湾圆满落幕。从2008年的50位CIO相聚天沐温泉，到如今200多位企业信息化负责人相聚，山东CIO联盟与大家走过了8个年头。那么，今天，200 兄弟再聚首又“吐血”分享了哪些干货呢？

ZD至顶网CIO与应用频道 12月03日 山东消息（文/高玉娴）： 12月3日，2016年山东CIO年会在青岛海泉湾圆满落幕。本次大会由山东省经济和信息化委员会指导，山东省首席信息官联盟主办，山东省电子信息产品检验院协办。从2008年的50位CIO相聚天沐温泉，共同探讨企业信息化发展方向，到如今200多位企业信息化负责人相聚，一同交流移动互联、大数据、云计算、物联网等新兴技术对企业带来的影响，以及CIO在其中所能创造的价值，山东CIO联盟与大家走过了8个年头。

那么，今天，200 兄弟再聚首又“吐血”分享了哪些干货呢？

山东CIO联盟秘书长 路晨曦主持开场

山东省经济与信息化委员会信息化推进处副处长 孙志强

山东省经济与信息化委员会信息化推进处副处长孙志强在大会致辞中指出，所有的IT从业者都要正确看待我们所处的信息时代，并且把握好机会，积极作为、主动担当，为企业创造更大的价值。他认为，互联网最大的特点是跨界和融合，作为CIO应该在业内多交流，从自己出发，先行跨界。

山东省首席信息官联盟理事长兼秘书长/山东省电子信息产品检验院院长 王锋

对此，进入十三五，山东经济和信息化委员会也将为山东的企业和首席信息官们落地智能制造，营造更优质的政策环境。山东省首席信息官联盟理事长兼秘书长/山东省电子信息产品检验院院长王锋也表示，接下来，山东省首席信息官联盟与山东CIO联盟两个联盟将合并，由山东CIO联盟秘书长路晨曦担任执行秘书长负责日常工作，共同为山东省企业走入智慧化做好服务和支持。

演讲亮点一览：

华住酒店集团CIO&Hworld盟广CEO 刘欣欣

华住酒店集团CIO&Hworld盟广CEO刘欣欣在演讲中为大家介绍了华住的互联网+生态圈，她表示，目前，中国品牌集中化程度低，随着互联网的日益深入，在过去两到三年里酒店行业格局经历了翻天覆地的变化。互联网使得行业边界日益模糊，酒店行业不再是旅馆业，而是大住宿业，很多互联网公司的加入促使行业不得不发生改变。谁能把IT用好，谁就有出路。而华住的互联网+策略是胖线上快线下，通过用户体验的提升、数据驱动决策和运营和高效极致的服务，结合社交媒体提升宾客的满意度。

汉得信息技术股份有限公司智能制造事业部 郑翔天

来自汉得信息技术股份有限公司智能制造事业部的郑翔天，与参会者分享了在互联网与智能制造的浪潮下企业的信息化转型之路。他认为，大数据化、智能制造、互联网化等趋势，使得IT需求变得更为“模糊”、行业/企业需求的个性化更强、IT架构更为庞杂、交付速度要求更高、新技术融合也更为迫切，这些趋势正在驱动整个商业的转型、产业链的整合以及运营的细化。因此，这就要求企业在战略转型过程中配合组织调整，并对岗位职责进行重新定义，从KPI、业务、数据、组织四个维度重构组织。

网宿科技云计算事业部方案总监 肖凯

对此，网宿科技云计算事业部方案总监肖凯也指出，当下，随着人工成本的提高、产品库存居高不下，加之电商平台的冲击，制造企业效益越来越低，产品利润也越来越薄。传统厂地建设及生产设备方式已经不能满足生产的需求，企业要选择最优的路径和生产地，必须从过去集中化的模式中抽离出来，实现分布式、网络化和智能调度。当代制造业需要可视、实时、移动、协作化的智能制造模式，电商平台+智能物流+智能生产+智能工厂+智能运营将成为未来的主流。

华三企业解决方案部产品经理 严明

智能制造的落地无疑离不开大数据的支持，华三企业解决方案部产品经理严明则表示：“大数据并不意味着数量大，而是维度多。如今，客户满意度、产品创新能力、高效生产和敏捷制造、供销存流程的整合已经成为现代企业主要考虑的商业因素。这要求企业能够通过足够强的创新意识和快速的产品迭代，在整生命周期中快速满足客户个性化的需求，实现高效整合制造和大规模定制生产，同时整合供应链流程，实现端到端的衔接，通过可视化避免风险。在这一过程中，新华三也将为用户提供一体化和定制化服务，帮助企业创造价值。”

阿里云生态技术总监 宋宏伟

随后，阿里云生态首席架构师朱宏伟介绍了阿里云在产业互联网的创新实践，他提及，阿里云的核心优势在于能够在大数据、安全和中间件等方面为企业提供全方面高质量的服务，赋能产业升级。

欧特克软件（中国）有限公司北方区区域经理 韦东辉

“新的工业使得行业的竞争格局发生着很大的变化，然而这样的竞争也变得更加公平。在这样的背景之下，欧特克的愿景是帮助人们想象、设计并创造更美好的世界，通过三维设计、工程及娱乐软件提升企业的创造力和复杂的设计需求。”欧特克软件（中国）有限公司北方区区域经理韦东辉在下午的分享中表示。

Epicor解决方案经理 王玮

确实，互联网+、工业4.0、智能制造等使得市场环境出现了很多意想不到的变化，Epicor解决方案经理王玮认为，主要的变化在于消费者个性化需求日益增多，品种也逐渐地多样化，同时这样大规模的定制化需求，也要求企业在控制成本的同时不断提高效率，以最快的速度进行交付。他认为中国企业要清醒地认识德国的工业4.0，中国企业面临的情况与德国企业不同，要避免生搬硬套的拿来主义。中国企业实现智能制造不应只是生产的自动化，而应当将优化后的管理流程和先进的生产物流运作方式相结合，在此基础上实现人机结合的自动化应用。

云智慧北京分公司总经理 张雅娴

云智慧北京分公司总经理张雅娴表示，如今，业务与IT越来越近同时也越来越远，越来越近是因为随着互联网时代的到来，企业业务越来越依赖IT，这对CIO的要求也越来越高。但同时，随着IT应用系统越来越复杂，所有业务上遇到的问题都要通过IT系统进行排查，这是一个复杂的过程，从这个角度来说它们也越来越远。云智慧要做的是，通过业务运维解决方案将业务与IT更好地连接在一起，使得企业业务系统运营状态掌控于胸，系统故障能够一键追踪定位。

飞塔信息科技顾问工程师 韩烨

“当下，全民进入互联网+时代，网络需求变化加快、连接质量要求高，但运维人员却日渐减少，网络融合管理成为唯一的出路。”飞塔信息科技顾问工程师韩烨在会上表示，“只有网络融合才能适应新时代下缺乏管理、难以控制的局面，企业必须重新定义运维与网络管理。”

移动信息化研究中心创始人 赵恒

据山东CIO联盟与移动信息化研究中心对2016年山东省信息化创新应用实践的调研报告指出，2016年山东企业对于移动信息化、云计算、大数据、物联网、B2B电子商务、企业社交网络六大方面有着比较大的需求。其中，移动信息化在流程审批、即时通讯等领域有比较多的部署，而云计算方面则有75%的企业选择的是私有云，其中66.7%选择自建私有云，主要用于流程审批、限产工作等。

“报告显示，目前企业遇到的较大挑战是如何实现低成本对高收益的驱动。具体到移动信息化，就是如何平衡业务与部门之间的矛盾、部门与部门移动信息化需求不一致、统一规划还是分步实施的问题。而云计算方面的主要问题是缺乏成功案例、安全合规标准、互联互通。”移动信息化研究中心创始人赵恒表示，“对于CIO而言，工作范畴发生了变化，原来主要是信息化系统的导入，现在则是要通过信息化系统优化企业运营流程。”

他指出，未来，通过IT系统对业务进行高效驱动，帮助企业做转型和创新将成为一大趋势。在信息部署方面，强化基础设施建设包括ERP系统的采购、数据中心的扩建等都会成为企业信息化的重心，而物联网、大数据将是接下来的两大趋势。

韩都衣舍IT总监赵洪亮

欣和股份国庆义

青岛中集冷藏产业基地的信息中心主任耿峰

前途汽车CIO邢红波

此外，在本次大会上，还颁发了山东省优秀首席信息官奖、山东省十佳首席信息官奖等奖项。来自韩都衣舍的IT总监赵洪亮、欣和股份的国庆义、青岛中集冷藏产业基地的信息中心主任耿峰、前途汽车CIO邢红波等诸位CIO也与大家分享了他们在企业转型和CIO转型过程中的经验和感悟。

获奖者合影





山东CIO联盟全家福

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