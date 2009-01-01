AWS CTO谈3大转型 如何为企业减负

Keynote第二日绝对是开发者们的天堂，虽然讲的是转型，但AWS CTO沃纳·威格尔（Werner Vogels）发布了一系列关于开发／测试、数据、计算上的最新产品和功能，这些都是在企业转型中与开发者息息相关的功能。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月02日 拉斯维加斯消息（文/王聪彬）：Keynote第二日绝对是开发者们的天堂，虽然讲的是转型，但AWS CTO沃纳·威格尔（Werner Vogels）发布了一系列关于开发／测试、数据、计算上的最新产品和功能，这些都是在企业转型中与开发者息息相关的功能，进一步降低他们的负担。

AWS CTO沃纳·威格尔（Werner Vogels）

开发／测试

Trainline是欧洲一家独立火车票零售商，因为欧洲有很多人乘坐火车旅游，为了提供更优质更个性化的服务Trainline被开发测试等工作缠绕，所以Trainline云平台负责人Chris Turvil说，为了让技术跟上技术发展，未来18个月我们要将所有的系统都放在AWS上。

数据

美国白宫首席数据科学家DJ Patil认为人比数据更重要，在司法案件中很多数据可以证明他们为什么会出现这些行为，在医疗领域癌症可能是很困难的一个课题，但是把众多数据相连，是不是可以更容易找到解决方案。

计算

在线影片租赁提供商Netflix已经没有自己的数据中心，但他们还想要变得更加灵活。Netflix首席产品官Neil Hunt说，未来想要使用AWS的微服务架构、容器更好的匹配提升生产力。

AWS是一家以客户为中心的企业，之前的多次采访中都提到产品和服务的开发都是由于客户的需求来决定，只要客户想要什么AWS就实现什么。AWS CTO沃纳·威格尔（Werner Vogels）表示，我们的基础是随时随地保护客户，之后是倾听客户、给客户选择、从客户需求倒推、帮助客户转型。

两天Keynote发布了众多产品，覆盖各个层面

AWS的精神就是创新，很多团队都有产品的自主权，这也是AWS为什么有这么多新功能不断出现的原因。但是对于自主权的管理也是非常困难的，每个礼拜三AWS都会有一个90分钟的周会，部门领导都会参与汇报最新的创新想法，AWS CEO Andy Jassy还会对好的想法做出讲评。