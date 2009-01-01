除了智能制造，制造企业还应该关注些什么？

12月8日，第二届中国制造千人会将在上海举行。作为制造行业风向标的“中国制造千人会”，本年度的会议主题为 “新技术·新工业·新商业”。我们希望通过这样一场行业盛会，向业界传递制造业可借力的最新技术手段，有启发性的商业思维……

邹大斌 来源：ZD至顶网CIO与应用频道 【原创】 2016年12月1日

中国制造，没有智能制造，是不行的！但是，只有智能制造，是远远不够的！

实现智能制造，资金如何解决？人才如何培养？工业效率如何提升？

上了智能制造，就能保证你的企业不out吗？去哪里引进新技术？怎样把新技术快速落地？

还有，你注意到身边的自贸区了吗？怎样享受自贸区带来的便利？

更重要的是，怎么做出令客户满意的产品？怎么找到喜欢你产品的客户？

12月8日，第二届中国制造千人会上，他们会回答你的一切问题。

12月8日，第二届中国制造千人会将在上海举行。作为制造行业风向标的“中国制造千人会”，本年度的会议主题为 “新技术·新工业·新商业”。我们希望通过这样一场行业盛会，向业界传递制造业可借力的最新技术手段，有启发性的商业思维，帮助中国制造业拓展基于互联网的传播能力，提升产品设计能力，最终实现制造业的创新与升级。

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