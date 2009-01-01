除了智能制造，制造企业还应该关注些什么？

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中国制造，没有智能制造，是不行的！但是，只有智能制造，是远远不够的！
实现智能制造，资金如何解决？人才如何培养？工业效率如何提升？
上了智能制造，就能保证你的企业不out吗？去哪里引进新技术？怎样把新技术快速落地？
还有，你注意到身边的自贸区了吗？怎样享受自贸区带来的便利？
更重要的是，怎么做出令客户满意的产品？怎么找到喜欢你产品的客户？
12月8日，第二届中国制造千人会上，他们会回答你的一切问题。
12月8日，第二届中国制造千人会将在上海举行。作为制造行业风向标的“中国制造千人会”，本年度的会议主题为 “新技术·新工业·新商业”。我们希望通过这样一场行业盛会，向业界传递制造业可借力的最新技术手段，有启发性的商业思维，帮助中国制造业拓展基于互联网的传播能力，提升产品设计能力，最终实现制造业的创新与升级。
》》》报名请点击此链接
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会议日程（拟）
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日程
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主题
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发言方
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上午
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09:15-09:30
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大会致辞
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上海自贸区管委会副主任李兆杰
中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会会长 廖明
上海外高桥集团股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区联合发展有限公司总经理 李伟
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09:30-10:10
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当前经济环境下，中国制造企业的方向选择
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原国家体改委副主任、著名经济学家 高尚全
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10:10-10:40
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工业4.0驱动下的制造业数字化转型
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SAP大中华区副总裁、《制造业数字化转型》作者 彭俊松
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10:40-11:10
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人工智能与工业创新
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微软大中华地区首席技术官 徐明强
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11:10-11:40
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从国际化视角看中国制造竞争力
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上海外联发商务咨询有限公司副总经理 刘旭
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11:40-12:20
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圆桌对话：人才培养，中国制造业转型的内在源动力
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主持人：中产委中国智能制造联盟执行会长、工业4.0协会会长 汪清跃
东南大学智能网络与测控系统研究所所长、教授、博士生导师 陈俊杰
苏州大学机电学院副院长、教授 尤凤翔
上海商学院物联网工程系主任 司文
曼彻斯特大学大学中国区总裁、中国中心主任
傅潇霄
青岛科技大学中德经济工程研究所所长 李庆党
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下午
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13:30-13:55
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面向互联网打造高口碑产品
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“三个爸爸”空气净化器联合创始人 戴赛鹰
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13:55-14:20
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智能制造的人机料法环
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百度物联网拓展总监
袁闻骞
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14:20-14:45
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智能制造驱动制造业新一轮变革
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江苏徐工信息技术股份有限公司总经理 张启亮
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14:45-15:10
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认知技术引领智能制造新未来
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IBM全球智能制造总监
邓钦
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15:10-15:35
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以大数据洞察中国新一代消费者
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京东商城研发部产品总监
何方
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15:35-16:00
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社交时代，如何让你的产品更性感
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LKK洛可可集团
首席设计官 连振
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16:00-16:25
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互联网驱动新造车运动
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阿里巴巴YunOS互联网汽车首席产品经理 范皓宇
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16:25-16:50
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人工智能+ 未来已来
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科大讯飞市场部副总经理林波
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16:50-17:30
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中国制造业如何突破式发展
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主持人：至顶网总经理兼总编 高飞
中德工业4.0研究院
卢文军
万国数据创始人、董事长兼首席执行官 黄伟
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