从不缺乏创新的AWS搞起了大规模功能升级

今天Keynote首日可以用iPhone的隔代升级来形容，去年AWS带来了众多的新品，今年Keynote首日只有AI等几个新产品的发布，更多的重点是把原有功能的再升级，从掌握命运到赋能。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月01日 拉斯维加斯消息（文/王聪彬）：今天Keynote首日可以用iPhone的隔代升级来形容，去年AWS带来了众多的新品，今年Keynote首日只有AI等几个新产品的发布，更多的重点是把原有功能的再升级，从掌握命运到赋能。

客户需求让产品加速升级

AWS创新的步伐一直在加速，今年将近有1000项创新。AWS CEO Andy Jassy说，实际上很多人都问AWS为什么每天都有创新，某些产品有一些自主权，他们有自己的产品路线图。

AWS CEO Andy Jassy

Krynote首日发布了AWS九个实例的7个升级，九个实例包括EC2 T2、M4、D2、R3、X1，I2、C4、G2、P2，同时还新增了虚拟机服务器VPS服务Lightsail和FPGAs硬件加速的F1。

在计算之后数据分析紧随其后，Amazon Athena交互式查询服务，便于在Amazon S3中分析数据使用标准的SQL。

Amazon Redshift、Amazon EMR和Amazon Athena可以是一个很好的组合，Amazon Redshift可以在大规模结构化数据集合上执行复杂的查询和获得超高速的性能。针对非结构化数据，Amazon EMR 提供的托管 Hadoop 框架可以快速轻松、经济高效地在多个动态可扩展的 Amazon EC2 实例之间处理大量数据。Amazon Athena能够非常快速地对存储在Amazon S3中的数据运行查询，而无需启动、配置和管理Hadoop集群或数据仓库。

继IoT今年AI也登陆AWS：

1、Amazon Rekognition深度学习图像分析服务，通过API连接相机就可以识别图像内容，以及脸部识别；

2、Amazon Polly可以将文本转换为语音，采用了深度学习技术。一旦提交了文本流，Polly就会输出mp3音频流。目前支持24种语言，47种声音的转换；

3、Amazon LEX提供由深度学习实现的理解自然语言和自动语音识别，通过使用语音、文本将对话式界面构建到任何应用程序中；

变形能力 Vmware与AWS结合

变形能力指的主要是云形态间的融合，混合云这个一直被AWS称作过度阶段的形式，现在又有了新的策略。

俗话说鱼与熊掌不能兼得，很多客户之前都面临两扇门的选择Vmware和AWS，因为企业并不想购买额外的硬件，很多客户陷入了私有云和公有云的两难。今年10月两家宣布了新的战略合作伙伴关系，Vmware Cloud On AWS可以支持客户在VMware vSphere 私有云、公有云以及混合云环境下运行各种应用。

VMware的CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在现场开玩笑说我先确定下今天是否来对了场合。为什么选择AWS原因也很直接，因为我们的客户要求我们做这样的事，成千上万的客户也在使用AWS，两者的无缝整合也实现了VMware的价值创新。

VMware CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）左

大卡车是个跨时代的产品

Snowball这款硬件产品在发布前在AWS内部有很多争论，Andy说，今年Snowball的订单量增加了10倍，这也用事实证明当时选择的正确。

Snowball虽然解决了企业对大量数据安全快速的迁移，但是很多客户提出了新的问题。每次Snowball要送到AWS后企业才能够放心的删除这些本地数据，而且一个50TB的Snowball并不能满足一些企业的数据迁移量级。

所以最新发布的Snowball Edge有了更大的容量100TB，自动跨设备分享，而且数据可以直接同步到S3上免去等待Snowball送达的过程，最后还增加了计算功能。

Snowball Edge

如果企业觉得还不够，那么请使用下面这辆卡车，AWS Snowmobile可以存储Exabytes级别数据，总容量达到100PB。之前10G专属光线传输预计26年才能完成的数据迁移，现在6个月就可以完成。目前一些客户已经开始使用Snowmobile，目前还是主要做数据的迁移。

Snowmobile

“大卡车是个跨时代的产品。”一位AWS中国客户认为这种Exabytes级别数据传输从线上光缆到线下大卡车，反而效率获得极大提升，把不可能的数据传输任务变成可能。