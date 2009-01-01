IDC：中小企业IT产品及服务支出预计到2020年突破6680亿美元

IDC首个全球中小企业支出指南半年度报告预测，2016年中小企业（员工规模不超过1000人）在IT硬件、软件和服务（包括业务服务）上的支出将达到5640亿美元，并且将以4.2%的复合年增长率增长，到2020年达到6680亿美元。

ZD至顶网CIO与应用频道 11月30日 北京消息：IDC首个全球中小企业支出指南半年度报告预测，2016年中小企业（员工规模不超过1000人）在IT硬件、软件和服务（包括业务服务）上的支出将达到5640亿美元，并且将以4.2%的复合年增长率增长，到2020年达到6680亿美元。

“第三平台颠覆了传统的IT市场，以及大型企业机构提供IT服务的方式。对于中小企业来说，结果很大程度上是积极正面的：更强大的能力与大公司竞争、更轻松地进入新市场、更快速地开发新产品、推动更高的员工生产力。在未来三年内，我们预计T解决方案将推出业务成果，从而进一步缩小中小企业与大型企业之间的竞争差距，”IDC客户洞察及分析副总裁Chris Chute表示。

在2015年到2020年的预测期内，中小企业在硬件、软件和IT服务上有相同数量的投资，这些在全球整体中占比超过85%。虽然目前硬件采购在支出中占最大的份额，但是增幅却是最缓慢的。软件的增长预计要快于整体市场，到2020年将超过硬件和服务成为最大的一块支出。业务服务将是4个类别中增长最快的一类。

2016年有超过半数的中小企业软件采购是在应用上，主要是企业资源管理（ERM）、客户关系管理（CRM）以及内容应用，其余的被应用开发与部署、系统基础设施软件所平分。硬件方面的支出主要是通信设备、个人计算机以及外围设备的采购，在2015年的全部硬件采购中占比近3/4。有超过40%的中小企业服务支出将用于外包，包括应用管理、托管应用和基础设施管理、IS外包以及业务流程外包。其余的将用于采购项目为主导的服务、支持和培训服务。

中型企业（员工规模在100-499人之间）将成为2015年到2020年预测期内最大的市场，全球中小企业IT产品和服务收入中的38%来自于这种规模的企业。其余的收入将来自于大型企业（员工规模在500-999人之间），小型企业/小型办公点（员工规模在1-99人之间）。

从地理区域来看，美国是最大的中小企业IT支出市场，预计2016年的总体规模为1687亿美元，并且在预测期内将保持大约30%的总体份额。西欧和亚太（不包括日本）地区分别是第二大和第三大中小企业IT支出地区，亚太地区的增长要快于整体市场。在5年预测期内增长最快的地区包括拉丁美洲、中东和非洲、以及美国。

“西欧的中小企业显示出对采用新的颠覆性技术的强烈兴趣。现在第三平台技术是必不可少的，因为第三平台技术构成了采用创新加速器的基础。在西欧，有超过99%的企业是中小企业，2016年他们的IT支出是1543亿美元，因此他们代表着一个正在向数字化转型的庞大市场，”IDC客户洞察和分析研究经理Angela Vacca表示。“欧洲的中小企业以前一直深深根植于本地市场，但是如今他们有机会跨越国界，因为物联网、机器人、认知系统和3D打印正在重塑IT格局。所有这些技术的普及正在创造新的机会，因此，在中小企业市场所有细分领域对高端技术人员的需求也在不断增加。”