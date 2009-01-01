Gartner：移动设备在工作场所中的使用尚未成熟

根据Gartner最近的一项调查研究，移动设备在工作场所的使用尚未成熟。尽管有80%的受访员工得到了一台或者多台公司发的设备，但是台式机仍然是最受欢迎的企业设备，有超过半数的员工得到了公司发的桌面PC。

ZD至顶网CIO与应用频道 11月30日 北京消息：根据Gartner最近的一项调查研究，移动设备在工作场所的使用尚未成熟。尽管有80%的受访员工得到了一台或者多台公司发的设备，但是台式机仍然是最受欢迎的企业设备，有超过半数的员工得到了公司发的桌面PC。

这个调查结果是基于2016年Gartner个人技术研究得出的，这项研究从2016年8月开始覆盖了美国、英国和澳大利亚的9592名受访者。

有36%的员工得到了笔记本电脑，包括可转换的笔记本电脑。可转换式笔记本电脑作为公司配备的设备这个比例还是很低的，但是一直在逐步增加中。Gartner分析师预计，未来3年将会有越来越多的可转换笔记本电脑，这主要受到了Windows 10更新的影响，后者会通过触屏输入增强用户体验。台式机加上笔记本电脑（包括可转换的笔记本电脑），在成熟国家总共有75%的员工将得到至少1台PC类型的设备。

在工作场所有大量企业给员工配备的PC设备，相比至少配备移动设备的却很少。在工作场所使用的智能手机手机主要是员工自己的——调查中只有23%的员工得到了企业给配备的智能手机。

“企业配备移动设备的较低比例突显出一个事实：工作场所中有大量员工个人的移动设备，”Gartner首席研究分析师Mikako Kitagawa这样表示。“事实上，在工作中使用智能手机的员工中有超过半数都是用自己个人的智能手机。”

员工个人的平板电脑使用率要低于个人使用的智能手机。只有21%的员工使用平板电脑——不管是企业配备的还是员工个人的。

“在移动时代，在工作场所中智能手机和平板电脑的使用率还不如PC高，这一点多少有些意外，即便是把员工个人的设备也计算在内，”Kitagawa说。“虽然为员工配备移动设备的成本会迅速增加，这点没错，但是恰当地使用移动设备可以提高生产力，这会证明额外的成本是值得的。”

当企业给员工配备了设备，他们通常会很高兴使用这些设备。只有不到20%的受访者说他们对于雇主提供的设备感到不满意，员工对平板电脑和智能手机的满意度要高于台式机和笔记本电脑。

“在工作场所使用个人的设备已经不是什么新鲜事了，但是调查结果证实，这个趋势正在成为一项工作场所的新标准。有2/3的受访者说，他们在工作中使用个人的设备，”Kitagawa说。“智能手机和平板电脑是最受欢迎的个人设备用于工作中，相比之下，只有10%能用上企业配发的智能手机和平板电脑。”