2016“长风论坛”：3D打印技术的发展 从人才培养的四方面说起

为提高3D打印人才培养质量，实现工业转型升级过程中3D打印人才需求，11月27日，工信部人才交流中心与中国盐城市盐都区委、盐都区人民政府共同举办的“长风论坛”在江苏省盐城市召开，共同探讨时下3D打印在教学、人才培养等方面的问题。

ZD至顶网CIO与应用频道 11月30日 北京消息（文/孙博）：近几年3D打印技术在传统教学中已悄然兴起，在工程设计、历史、车辆工程等专业得到了不同程度的应用。但尽管这样，3D打印技术在国内市场的发展过程中也有许多不容忽视的困境。教学平台的缺乏、师资力量的薄弱等都制约了技术的更快普及和发展。

为提高3D打印人才培养质量，实现工业转型升级过程中3D打印人才需求，11月27日，工信部人才交流中心与中国盐城市盐都区委、盐都区人民政府共同举办的“长风论坛”在江苏省盐城市召开，共同探讨时下3D打印在教学、人才培养等方面的问题。

人社部直属中国人事科学院研究员孙锐：人才驱动创新发展

这两年随着各种技术发展愈发快速，无论企业还是国家对于人才的需求也呈直线上升态势。人社部直属中国人事科学院研究员孙锐，首先从目前国家出台的多个政策进行了解读。“人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动。”孙锐认为，人才已经作为国家的一级战略，驱动创新发展。

2016年3月21日，中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》，其中指出要形成支持人才发展体制机制改革的良好氛围。对此，孙锐建议，最紧要的是要转变政府部门观念，放开包括人才招聘、薪酬、工资总额、人员调配等在内的，用人单位的自主权。接着，在此基础上还需要构建具有国际竞争力的引才、用才机制，支持引进人才的同时深度参与国家计划项目。

先进三维喷印装备研究所所长王运赣：不同学生，3D打印的教学各不相同

“3D打印是创新的重要基础。3D打印使创新思维快速成为创新现实。”一上来，华中科技大学教授、先进三维喷印装备研究所所长王运赣探讨了3D打印技术和创新二者之间的关系。

“什么是创新，我查过有很多的定义，选了一个最简单的，创新就是突破，不用常规的办法。”王运赣说，创新并不分大小，创新的思维需要学生从小培养。而对于3D打印的创新教育来看，不同学习对象应有不同的创新要求和教学重点。

例如，针对不同城市、不同阶段的学生，3D打印教学侧重不同，对于幼儿、中学生以及大学生来说，重点应该从热爱创新、学会创新和领会实践三个方面的逐步过渡。此外，不同学习对象应该使用相应的3D打印工具。会上，王运赣介绍了针对幼儿的橡皮泥打印机、针对中学生的3D巧克力打印机、以及针对大中学生的结实耐用3D打印培训实践机。

江苏省盐城技师学院党委书记顾强生：中国制造与技工院校创新发展的思考及探索

“制造业转型关键就是创新，创新是中国制造的生命，也是我们职业教育的永恒话题。”江苏省盐城技师学院党委书记、研究员顾强生从盐城技师学院校的创新发展出发，提出了几点思考。

顾强生提到学院的第一个创新，是通过淘汰落后专业、改造升级老专业，将专业和资源重新整合，形成新的二级学院。据介绍，目前已经计划开设包括智能制造、电气工程、汽车技术、信息技术等在内的七个二级学院。

与此同时，与世界等多所院校的合作也是未来江苏省盐城技师学院的重点之一。“国际合作交流办学，可以将国内职业教学的标准与国际接轨，满足产业发展升级的需求。”顾强生说道。

另外在顾强生的演讲中，他谈到的最后一个计划，也是打造创新发展的亮点，是正在筹建的3D打印学院。由政府部门主导，专家学者领衔，目标打造3D打印研发基地，培训人才、研发3D技术，从而实现助推高新技术产业的发展。

3D打印联盟秘书长余金湖：职业院校3D打印的人才培养体系

谈完了人才的重要性，又探讨了3D打印的教学特点，3D打印联盟秘书长余金湖详细介绍了目前职业院校3D打印的人才培养体系。

余金湖说，从3D打印技术教育培养大纲中来看，中小学应主要以培养兴趣为主， 而针对职教，目前应该培养起包括三维建模、工艺制造、设备维护在内的，三方面的专业技能。例如，通过建立起3D打印专业课程体系设计方案，以及3D打印专业师资培养计划，实现3D打印教学的一体化。

最后，针对当前3D打印人才培养方面，余金湖提了5点建议：一定要了深入解产业和需求、企业要承担责任、产学研常态化和系统化、成立专业化的职业教育指导咨询机构、政府要担负起其应有的责任。