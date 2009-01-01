政府IT中的开源：不止是节约成本

根据美国管理及预算局称，美国政府每年花费大约60亿美元在软件许可和维护上。考虑到这个开支的规模，美国和全球其他主管部门一样，正在考虑开源软件和开放软件标准来节约成本也就不足为怪了。

黄雅琦 来源：ZD至顶网CIO与应用频道 【编译】 2016年11月28日

ZD至顶网CIO与应用频道 11月28日 国际报道：根据美国管理及预算局称，美国政府每年花费大约60亿美元在软件许可和维护上。

考虑到这个开支的规模，美国和全球其他主管部门一样，正在考虑开源软件和开放软件标准来节约成本也就不足为怪了。

但是除了把开源作为一种节约成本的手段之外，全球的公共政府也将开源视为一种在公共领域加速创新的途径。

10月的时候，荷兰政府将一项关于所有政府机构都应该从2017年开始使用开放文档格式的建议批准作为一项法律规定。

开放文档格式市一中数字文件类型，符合开放标准要求，是一系列技术软件规范，鼓励开放和专有的软件应用彼此之间进行无缝集成。

例如，开放文件类型.odt兼容专有的微软Office和开源的OpenOffice以及LibreOffice。

6月，美国政府通过了Megabyte Act法案，旨在简化软件许可支出，每年一个内部机构可以节约高达1.81亿美元。

8月，美国政府发布了一项新的联邦软件政策，旨在通过推广使用开源来提高政府的效率、透明度和创新。

在很多方面，这些软件许可是政府IT的症结所在。在欧洲，政府机构极力推动技术公司的公共责任，敦促他们支付合理份额的税费，同时他们也依赖于这些企业的技术来保证其部门的运转。

避免与许可合同捆绑到一起，是政府机构将他们与技术公司分离的方法之一。

“开源美国”（Open Source for America）这一组织联合主席、公共技术顾问Kane McLean表示：“你制造了一种锁定的局面，在这种情况中，X公司开发技术，只有他们知道数据和数据库本身之间如何很好地协同。”

据彭博社报道称，在英国政府在2014年实施开放标准计划之前，微软曾威胁要将微软实验室迁出英国。

采取这种策略通常意味着不能使用专有软件，而是选择开源软件。作为持续的开放标准计划的一部分，那些希望设立新服务的英国政府机构，必须避免那些要求他们使用专有软件的软件许可。

微软Office套件是政府维护的最贵的软件许可，政府正是微软最大的客户。虽然微软向政府收取的费用未对外公开，但是微软365套件的企业消费者价格在2015年底增长了59%。

根据iTnews的数据，2016年澳大利亚政府在软件台式机许可上的支出增长了33%，相比往年有了显著增长。从2016年中到2019年中，澳大利亚财务部每年要花费6700万澳元（5000万美元）在微软许可上。

一些大型技术公司例如Facebook和Google都致力于发扬开源精神。为了支持开放文档格式的需求，几年前微软推出了.docx格式，兼容大多数的文本程序。

随着政府越来越多地传播信息和提供在线服务，他们需要将新网站新应用与老网站老应用连接起来，并且这都是跨部门的。为了避免对旧代码进行重新编写适应新的应用，政府鼓励开发者使用内嵌了开放标准的软件。

在政府中采用开源的主要目标是尽可能地方便于数据的顺畅传输。开放标准的支持者说，这种方面将会在政府内带来更多创新，提供更好的市民服务。

“数据库本身与数据交织在一起，数据与数据库紧密相连，他们几乎是不可分离的，所以如果你非常了解数据和数据库，那么就会知道，重新改写是非常困难的一项挑战，”开源美国组织的McLean这样表示。

荷兰新法律的支持者Astrid Oosenbrug表示，开放文档格式将会改善从政府到市民的信息共享，让政府在选择IT提供商方面有更高的自由度。与此同时，使用开源软件将会改善软件行业的竞争局面，她说。

McLean表示，他的组织看到有越来越多更小规模的项目成为联邦IT这个主要系统的其中一部分，这在采用开放标准以前是从未有过的。

“这很棒，当你让竞争环境变得更平等，消除障碍，人们就会希望参与其中，他们有很多奇妙的想法。”