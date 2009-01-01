Gartner预测：到2020年成功的CDO中有15%将变身为CEO、COO、CMO等

Gartner第二份年度首席数据官（CDO）调查发现，CDO角色和CDO办公室（OCDO）的早期采用这正在开创一种新的组织功能，以与IT、业务运营、HR以及财务并驾齐驱。

ZD至顶网CIO与应用频道 11月28日 北京消息：Gartner第二份年度首席数据官（CDO）调查发现，CDO角色和CDO办公室（OCDO）的早期采用这正在开创一种新的组织功能，以与IT、业务运营、HR以及财务并驾齐驱。

那些已经做出了引入CDO角色这个战略决策的企业机构希望能够从中获得尽可能多的新价值。调查中，有30%的受访CDO表示，他们直接向CEO汇报。CDO们通过在战略规划以及决策制定中贡献力量、以及领导数字业务的项目来提升企业的竞争力。因此，Gartner预测到2020年，成功的CDO中有15%将变身为CEO、COO、CMO或者其他C级高管。

“CDO办公室正在成为一个运营部门，有专门的员工、预算和职责，”Gartner副总裁、研究员Debra Logan这样表示。“调查中有54%的企业机构称，他们的已经完全或者部分创建了CDO办公室，有20%已经在这方面进行了探索，计划在明年创建CDO办公室。只有19%的受访者说他们不可能创建CDO办公室。”

Gartner分析师探讨了CDO的角色，CIO如何与CDO建立一种积极的工作关系。调查显示，CDO办公室的主要业务目标是要增加客户亲密度（62%）、竞争优势（60%）和效率（54%）。受访者表示，主要组织责任是监督分析项目（69%）和数据监管（68%）。其他职责包括为企业机构制订分析策略，确保信息可靠性和信息价值（均为64%）。

随着数据和数据分析的使用不断增加，数据和分析相关的危机也将持续困扰着那些没有实施CDO职责和CDO办公室的企业机构。“只有27%的受访者创建CDO职责是有特定的数据或者分析相关危机或者问题，其他则是一些确定的目标，”Gartner副总裁、研究员Jamie Popkin表示。“24%的受访者说，董事会需要这个角色。不管董事会高层设立什么新的运营职责，都必须要对运营有重要的影响，或者被认为有可能在未来具有这种影响。董事会的参与，再加上受访者指出的特定危机或者问题，有41%的受访者说CEO或者CFO需要这个角色，使得我们有理由相信这是一个会影响业务运营模式的重要战略决策。”

CDO为创建和集成企业数据和分析能力负责

CDO办公室扮演着各种角色，强调数据和信息管理、数据质量、业务分析和信息架构。“大多数CDO说，他们的角色将专注于两个关键之责，”Gartner管理副总裁Mario Fario表示。“67%的受访者称，他们扮演着一种领导者或者代理的角色，引领着创建和维持企业数据和分析能力所需的结构性变革。有61%的受访者负责确保数据和分析集成到了业务战略和路线图中。”

CDO与IT领导者之间的关系

大多数受访者表示，他们与IT领导者建立了积极的工作关系。“大多数早期的CDO说他们把CIO视为盟友或者伙伴（62%），CDO与CIO之间的关系仍然至关重要。随着CDO的作用越来越广泛，战略发展、决策权利以及资金都将是IT领导者以及CDO办公室的争夺点。”