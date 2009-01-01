首家牵手腾讯的大数据风控产品 “元方”说可以不受主观意志干扰

“元方”的主要工作是快速识别网络诈骗，发现并拦截欺诈行为，甚至还可以在短短几分钟内就可以完成对一个人的画像，从而评估出其经济实力。

ZD至顶网CIO与应用频道 11月28日 人物访谈（文/孙博）： 目前传统金融有一个征信白户的问题。如果一个人没有工作、没贷过款，是一个毕业生，那么对于传统金融机构来说就无法很好给予授信。互联网金融的做法是将所有互联网生活上的数据都搜集起来，再进行分析和判断。”钱牛牛技术总监唐朝说，在现如今的社会，大部分人都有过上网的历史，都能搜集到一定的数据，因此从某种程度上来说，也就突破了传统金融机构在进行风控时候的某些限制。

互联网时代下的风控管理

随着互联网金融的逐步发展，也让金融风控加入了技术的手段。“最开始，风控主要针对的是传统金融行业。后来随着互联网的介入，互联网金融将重心聚焦在了提升效率、加快放款速度，以及面向小额分散的借款人提供借款服务。所以风控的趋势也正在发生着改变。”在唐朝看来，受到互联网金融发展的需求，传统金融风控模式也正逐渐丰富起来。

钱牛牛技术总监唐朝

金融的本质是风险管理，而风控则是所有金融业务的核心。传统金融风控主要是利用了信用属性较强的金融数据，然后通过评分来识别客户的还款能力以及还款意愿。而互联网金融在进行风控管理时，更多的是借助大数据的手段，利用多维度数据来识别借款人的风险。这样一来，借款人的信用风险则会被刻画的更明显，信用评分更客观，更接近借款人的实际情况。

“现在网络已经十分普及了，几乎所有用户都会在网络上留下各种各样的数据。所以在进行风控管理时，将每个人在网络生活中用到的足够大的数据搜集起来，从而进行刻画并判断借款的风险大小。”唐朝说大数据现已成为风控管理的主要手段之一。不过，由于数据源的权威性、可靠性和完整性，也给目前每一家互联网金融企业带来了一定的挑战。

采访中唐朝提到的第二个有关风控的趋势是自动化。“我们看到，传统的风控更多的还是以人工为主，通过系统的初步筛选后，人工将进行接下来的再判断。但是互联网金融的逐步深入，要求的是普惠原则，让更多人去享受优质化的服务。所以基于这样的背景，如果仅仅依靠人工效率，是无法到达要求的。”唐朝告诉记者，区别传统金融领域的风控管理，互联网金融风控的另一个趋势是平台自动化，让计算机自动判断给出结果，这样一来，效率得到了大幅的提升。

不受主观意志干扰的大数据风控产品

“元芳，你怎么看？”“大人，此事必定有炸！”这两句话出自于电视剧《神探狄仁杰》，作为一名卫队长，元芳性情刚烈，做事认真，帮助狄仁杰破获了一起又一起案件。近期，钱牛牛也推出了一款自用的智能云风控系统“元方”，相同的谐音，也有着近似的“性格”。

“元其实有着初始的意思，代表了一切的原点。方则意味着刚正不阿，不带任何感情色彩。”唐朝告诉记者，之所以起名叫“元方”，是为了体现这款智能风控系统判断的公正和快速，没有任何的情感纠葛，就好像段子中的“元芳”的人物性格一样。

“元方”的主要工作是快速识别网络诈骗，发现并拦截欺诈行为，甚至还可以在短短几分钟内就可以完成对一个人的画像，从而评估出其经济实力。与传统的风控手段较为依赖人力操作，结果往往受到主观意志的干扰不同，“元方”可以将个人在不同场景中的行为数据，通过机器学习的方式提炼特征工程，随着时间的推移不断进化和演变，最终形成一套冷静、强悍的风控逻辑，可以不受人为的主观干扰。

据唐朝介绍，“元方”智能云风控系统从多个数据源中发现目标，通过计算机的自动识别判断，最后将结果反馈到风控系统中，从而形成了反馈的闭环。并且，系统还会根据市场、环境或场景的变化，做出应激性的调整。

作为一家互联网金融公司，为什么会在成立的两年后才推出这样一款风控产品？谈到初衷，唐朝说其实在公司成立后的时间里，他们一直在积累互联网金融风控方面的经验，经过两年时间的打磨，正好可以推出一款成熟的大数据风控产品。与此同时，“元方”的推出也顺应了钱牛牛向金融科技转型的步伐。

与此同时，记者在采访中还了解到“元方”其实是全国首家与腾讯“天御”智能系统合作的国内大数据风控产品，引入了腾讯全网社交数据，以及引入了包括芝麻信用、前海征信、银联等主流数据源，由元方风控系统所拦截和屏蔽的的反欺诈结果反馈给各大平台，彼此数据互通，实现了反欺诈识别。并且基于纯电子化的信审方式，自动化程度超过80%，最快120秒内即可返回授信结果。

谈到两家的合作，唐朝说，腾讯多年来在反垃圾信息、反诈骗信息中积累了非常丰富的经验，旗下的“天御”反欺诈系统正是“元方”的信息底座。而反过来，透过“元方”的数据反馈，腾讯也可以将自己的反欺诈模型调整的更好更优。这样双方的优势互补，才能为行业带来更多的价值。据悉，目前“元方”智能云风控系统即将面向市场开始商用阶段。