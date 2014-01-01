【IT最大声11.26】李书福：无人驾驶汽车5年内做不到量产

“根据职业社交网站LinkedIn的信息，以及其他消息来源，谷歌旗下人工智能(AI)部门 DeepMind近期招聘了一系列人工智能专家，如维克托里 亚·克拉克弗纳(Viktoriya Krakovna)、简·雷克(Jan Leike)和佩德罗·奥尔特加(Pedro Ortega)等，旨在降低人工智能将来可能给人类带来灾难的风险。”
—— 这些人将组建成一个新的部门：人工智能安全部门，但目前还不清楚该部门确切的组建日期。DeepMind是谷歌2014年以4亿英镑(约合4.97亿美 元)收购的人工智能部门，目前正在打造一系列能够自
“AWS表示，它将会从12月1日起对大多数AWS地区的S3标准存储服务进行降价。此外还在大多数AWS地区降低了Glacier存储的价格。在不同地区S3的降价幅度略有不同，根据存储量降幅将从16%到28%不等。”
——“降价是Amazon云存储服务规模化的直接结果，”AWS首席布道师Jeff Barr这样表示。云服务无论是在存储容量还是处理能力方面的价格一直在下降，部分原因是构建更大型云数据中心带来的经济因素。像AWS、微软Azure和Google这样 的主要厂商，都在争夺吸引首次采用云的客户，同时也巩固现有的对价格敏感的客户。云计算巨头们还尝试让自己的服务具有差异化，试图从价格战转向“云功能战”。
“Oracle已经同意收购基于云的互联网性能和DNS提供商Dyn，希望借此扩展Oracle的云计算解决方面并与Amazon等竞争对手抗衡。”
——本周一，Oracle在声明中表示，“Dyn一流的DNS解决方案将扩展Oracle的云计算平台，为企业客户提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）的一站式采购”。Oracle表示，这次收购将让客户可以使用到Dyn的流量和性能工具，让他们可以优化成本并提高网站收入流。“Oracle已经为那些构建并运行互联网应
“欧洲及美国和其他的市场，有很多很有意思的市场，也非常吸引人。但阿里巴巴在做决定的时候，永远是既有天马行空又要脚踏实地，我们会很谨慎选择进入市场。选择一个新的市场，我有几个考虑的因素，一是市场的消费者人口数；第二是年轻人的占比；第三是在这个市场中，互联网特别是无线互联网的普及程度；第四是零售体系的发达程度，中国电子商务的发展跟中国传统零售、传统商业不断发展有很大的关系，我们直接利用互联网走到了一个新的阶段。考虑的第五个因素是物流和整个服务体系的发达程度。”
——阿里巴巴CEO张勇说，全球化是阿里长期战略，是在未来十年二十年当中，进入到不同的市场。这次“双11”是一个非常重
“无人驾驶汽车5年内做不到量产，车企不会成为互联网公司附属品”
——在第三届世界互联网大会上，吉利董事长李书福对于互联网汽车发展的现状，发表了自己的看法。李书福认为无人驾驶技术还很遥远。无人驾驶是一个方向，但是要想“在所有的路面都能实现无人驾驶，这个5年之内是做不到的”。