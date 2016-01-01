PTC借物联网全新起航 智慧的连接万物

12月6日，2016全球PTC用户大会在上海举行，作为新Logo诞生以来的首场中国年度盛会，本届大会从创新研...
2016 PTC Forum China（2016 PTC中国用户大会）也将带来物联网、AR/VR的最新应用，以及发布最新的Cre...
|上午
|主会场
|08:15-09:00
|签到 + 早茶 + 社交 / 展示
|09:00-09:15
|欢迎致辞与介绍
|09:15-10:00
|PTC 公司战略分享
|10:00-10:30
|美的智能制造信息化
|10:30-10:50
|茶歇 + 社交 / 展示
|10:50-11:20
|智能制造与软件定义制造
|11:20-11:50
|智造新主线， 两化新模式——助力"中国制造2025"
|11:50-13:30
|午餐 + 社交 / 展示
|下午
|
卓越制造融合前瞻技术
IoT / AR
|
创新研发
ePLM
|
敏捷服务
SLM
|CAD
|13:30 - 14:10
|卓越制造转型之旅与智能制造解决方案
|创新研发转型之旅
|智能互联服务的未来
|Creo 4.0 最新发布
|14:10 - 14:50
|工业互联解决方案推动卓越制造
|智能互联的PLM
|敏捷服务转型之旅：主动式服务
|Creo 4.0: 从图纸到模型的MBD之路
|14:50 - 15:30
|智能互联及模块化工艺解决方案及案例介绍
|智能互联的PLM的导航技术及案例介绍
|服务备件优化解决方案
|Creo 4.0: 智能互联产品开发
|15:30 - 15:50
|茶歇 + 社交 / 展示
|15:50 - 16:30
|ThingWorx 技术体系
|ALM 战略及路线图
|服务备件信息管理解决方案
|内蒙古一机案例分享
|16:30 - 17:10
|工业化增强现实：只需五步到达成功
|基于模型的系统工程解决方案介绍
|
16:30-16:50
常德烟机案例分享
16:50-17:10
ServiceMAX
|Creo 4.0 增材制造解决方案
|下午
|主会场
|17:10 - 17:20
|总结 + 幸运抽奖