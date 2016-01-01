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PTC借物联网全新起航 智慧的连接万物

PTC借物联网全新起航 智慧的连接万物

12月6日，2016全球PTC用户大会在上海举行，作为新Logo诞生以来的首场中国年度盛会，本届大会从创新研...

2016 PTC 用户大会驾临 “新视野新思维”开启制造企业转型之旅

2016 PTC 用户大会驾临 “新视野新思维”开启制造企业转型之旅

2016 PTC Forum China（2016 PTC中国用户大会）也将带来物联网、AR/VR的最新应用，以及发布最新的Cre...

会议日程
主会场08:15-13:30
上午 主会场
08:15-09:00 签到 + 早茶 + 社交 / 展示
09:00-09:15 欢迎致辞与介绍
09:15-10:00 PTC 公司战略分享
10:00-10:30 美的智能制造信息化
10:30-10:50 茶歇 + 社交 / 展示
10:50-11:20 智能制造与软件定义制造
11:20-11:50 智造新主线， 两化新模式——助力"中国制造2025"
11:50-13:30 午餐 + 社交 / 展示
分会场13:30-17:10
下午 卓越制造融合前瞻技术
IoT / AR 		创新研发
ePLM 		敏捷服务
SLM 		CAD
13:30 - 14:10 卓越制造转型之旅与智能制造解决方案 创新研发转型之旅 智能互联服务的未来 Creo 4.0 最新发布
14:10 - 14:50 工业互联解决方案推动卓越制造 智能互联的PLM 敏捷服务转型之旅：主动式服务 Creo 4.0: 从图纸到模型的MBD之路
14:50 - 15:30 智能互联及模块化工艺解决方案及案例介绍 智能互联的PLM的导航技术及案例介绍 服务备件优化解决方案 Creo 4.0: 智能互联产品开发
15:30 - 15:50 茶歇 + 社交 / 展示
15:50 - 16:30 ThingWorx 技术体系 ALM 战略及路线图 服务备件信息管理解决方案 内蒙古一机案例分享
16:30 - 17:10 工业化增强现实：只需五步到达成功 基于模型的系统工程解决方案介绍 16:30-16:50

常德烟机案例分享

16:50-17:10

ServiceMAX

 Creo 4.0 增材制造解决方案
主会场17:10 - 17:20
下午 主会场
17:10 - 17:20 总结 + 幸运抽奖
活动日程详情将持续更新，敬请关注！
*活动最终日程以现场为准。
现场图片
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